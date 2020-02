Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Bisher war Biohacking vor allem auf Männerkörper abgestimmt. Eine Hormonspezialistin aus den USA will das ändern – und gibt in einem Buch jetzt Tipps für die gezielte Optimierung des weiblichen Zyklus.

Um kaum einen Gesundheitstrend haben Techies und Nerds aus dem Silicon Valley in den letzten Jahren mehr Tamtam gemacht als ums Biohacking: Gehackt wird dabei aber nicht der Computer, sondern der menschliche Organismus. Mit Hilfe von ausgeklügelten Ernährungsplänen, Workouts mit Stromimpulsen und Trockeneis-Duschen wollen die Biohacker ihren Schlaf verbessern, ihre Konzentration pushen und zirka 570 Jahre alt werden.

Auffällig: Schaut man sich auf Biohacking-Blogs nach Tipps um, findet man eigentlich ausschliesslich Wissen von Männern für Männer. Auch eine Google-Suche nach prominenten Anhängern der Methode zeigt, dass Tesla-Chief Elon Musk, Google-CEO Sundar Pichai und Maximilian Gotzler, der erfolgreichste Biohacking-Blogger im deutschsprachigen Raum, einen exklusiven Boysclub um sich scharen.

Jetzt hacken die Frauen

Das könnte sich dank US-Autorin und Hormonexpertin Alisa Vitti nun aber ändern. In ihrem gerade erschienenen Buch "In the Flo" erklärt sie, wie Frauen Biohacking für sich nutzen können, um PMS, hormonelle Akne und Wassereinlagerungen während der Mens aus dem Weg zu räumen.

"Der Hauptunterschied zwischen Biohacking für Männer und Biohacking für Frauen besteht darin, dass Männer ihre Energie, Konzentration und Ausdauer maximieren, während ihr Hormonspiegel eigentlich die ganze Zeit gleich bleibt. Frauen dagegen unterliegen viel langfristigeren und stärkeren hormonellen Schwankungen. Wir haben also jeden Tag die Möglichkeit, unsere zyklischen Muster zu beeinflussen und Mensbeschwerden auszuradieren."

Wie das konkret geht, erklärt die Autorin ausführlich in ihrem Buch. Für alle, die gleich loshacken wollen, haben wir hier vier Tipps zusammengefasst: