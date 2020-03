Das Zwerchfell ist ein Organ und wird in der Regel unterschätzt – was sich schleunigst ändern sollte. Hier kommen sieben Gründe.

An was denkt ihr, wenn ihr das Wort "Diaphragma" lest? Mit ziemlicher Sicherheit an ein Verhütungsmittel, stimmts? In Zukunft werdet ihr hoffentlich eine weitere Assoziation im Kopf haben – als Diaphragma wird nämlich auch das Organ bezeichnet, das unsere Atmung steuert und Auswirkungen auf unser psychisches und physisches Wohlbefinden hat: unser Zwerchfell.

Obwohl wir uns für gewöhnlich ziemlich selten mit dem Zwerchfell beschäftigen, sollten wir seine Existenz nicht unterschätzen. Abgesehen davon, dass es unser wichtigster Atemmuskel ist, hat es nämlich noch sehr viele weitere wichtige Tasks. Ihr wollt wissen welche? Dann bitte weiterlesen.