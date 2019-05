Monday Night Skate

Kunst am Mittwoch

Fit auf dem Uetliberg

Einfach Zürich

City-Velotour

So im gestressten Vorbeifliegen hab ich kürzlich aus dem Augenwinkel diesen Gratis-Veloverleih in der Stadt Züri gesehen. Moment mal. Gratis? In der Tat: Die Zürcher Fachorganisation AOZ stellt an verschiedenen Standorten in der Stadt tagsüber kostenlos Velos zur Ausleihe bereit. Ausweis zeigen, Depot von 20 Franken hinterlegen, losradeln. Heissen tut das Projekt "Züri rollt". So ein Velo werde ich mir das nächste Mal schnappen, wenn ich wieder mal gestresst vorbeifliege. Produzentin Andrée Getzmann

Grüne Oase

Treiben lassen

Wassermelonen, der Duft nach Sonnencreme, Glacé wohin das Auge reicht – ich fiebere dem Sommer schon viel zu lange entgegen! In der für mich schönsten Zeit des Jahres gehört der Untere Letten zu meinen Places to be. Mit einer spannenden Lektüre in der Hand tanke ich zuerst Vitamin D, bevor ich mich die Limmat runter treiben lasse. Einziger Nachteil: Die Flussbadi ist begehrt, der Platz auf dem Steg begrenzt. First come, first serve! Mode-Praktikantin Vanessa Vodermeyer