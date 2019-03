Nichtsahnend haben wir uns den Trailer zur 2. Staffel der britischen Hitserie "Killing Eve" angeschaut. Das passiert: Villanelle (Jodie Comer) sitzt in Amsterdam in einem Café und macht sich Notizen. Und anstatt sich eher unauffällig zu kleiden – so wie es kaltblütige Auftragskiller normalerweise machen – besticht sie hier, wie bereits in der 1. Staffel, erneut mit ihrem einzigartigen Kleidungsstil: Villanelle kombiniert eine locker verknotete Oversize-Bluse in Puderrosa zu einem pinken Midirock und trägt dazu wuchtige Statement-Ohrringe in Inka-Optik. Logisch, dass da eine Streetstyle-Bloggerin ein Foto machen möchte. Auftritt Zoë Pastelle.