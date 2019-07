Share on Whatsapp

Nachdem Zoë Kravitz und Karl Glusman vor ein paar Monaten bereits heimlich auf dem Standesamt "Ja" gesagt haben, folgte nun am Wochenende die grosse Party in Paris. Cara Delevingne, Chris Pine, Denzel Washington - die Liste der berühmten Hochzeitsgäste war beeindruckend. Ob da Papa Lenny vielleicht mitgeholfen hat? Natürlich kennt auch Zoë die A-Listers aus Hollywood und hat ihre Schauspielkolleginnen Reese Witherspoon, Shailene Woodley und Laura Dern aus "Big Little Lies" zur Feier eingeladen.

Das Rehearsal Dinner des Schauspieler-Paars fand am Freitag im schicken Restaurant Lapérouse statt, zu dem Zoe in einem super heissen Outfit erschien. Zur kurzen, weissen Radlerhose kombinierte sie ein Bandeau-BH mit einem Netzkleid drüber – und hat damit souverän die Trends des Jahres kombiniert.

Am Samstag fand dann die Zeremonie in Lenny Kravitzs Villa in Paris statt, zu der unter anderem auch Oscar-Preisträger Eddie Redmayne, Nicole Kidman und Barbara Becker mit Sohn Noah erschienen. Bilder von der privaten Zeremonie haben wir leider noch nicht zu sehen bekommen.