In der Caption schreibt sein Mami Tori, die den Account führt: "Ich bin es leid, dass Parkers shirtlose Bilder gelöscht werden. Und das nur, weil Instagram denkt, er sei ein Mädchen – weil er lange Haare hat!" Schon oft seien deswegen alle ihre Konten gelöscht worden.

"Liebes Instagram. Ich bin ein Junge . Ich habe nur lange Haare . Bitte hör auf, meine Bilder zu löschen ." Das steht auf einem Schild , das der vierjährige Parker am Strand von Florida in die Kamera hält.

Gemeinsam mit einer Message an Insta, das nicht gerade dafür bekannt ist, auf normale Support-Anfragen von Usern zu reagieren.

"So geht es auch vielen anderen kleinen langhaarigen Jungs ", schreibt sie weiter und ruft zum digitalen Protest auf: Unter dem Hashtag #longhairedboyrevolution sollen Bilder von langhaarigen Jungs gepostet werden.

Insta-Mami Victoria aus Ontario in Kanada hat sich ebenfalls mit einem Bild ihres kleinen Sohns beteiligt und schreibt in der Caption: "Die Brustwarzen meines Sohnes sind nicht unangemessen. Free the Nipple!"

Nur weil seine Haare lang seien, sei ihr dreijähriger Sohn Noah kein Mädchen. "Mädchen und Jungs ohne Shirt, Geburtsfotografie, Bilder vom Stillen: Es ist nicht sexuell. Es ist nicht unangebracht. Werdet erwachsen!"