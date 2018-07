Liebe Friday-Family

Wir glauben es selber kaum: Im Oktober werden wir zehn Jahre alt! Das wollen wir in einer Jubiläumsausgabe von Leserinnen für Leserinnen feiern, die am 26. Oktober erscheint. Haltet also während des Sommers eure Augen offen: Auf unserem Portal und Social Media warten Aufrufe zum Mitmachen auf euch.



Heute gehts los:



Schickt uns ein Foto von euch mit eurer liebsten Friday-Ausgabe an community@friday-magazine.ch oder taggt uns auf Insta mit #10yearsfriday.



Die tollsten Fotos zeigen wir hier auf dem Portal und in unserer Jubiläumsausgabe – das allertollste gewinnt ein Multiroomsystem Sonos Play:1 von microspot.ch



Wir freuen uns auf eure Fotos!