Die Klobürste

Deswegen eine Keimschleuder: Wenn die Klobürste nicht gerade in der Kloschüssel die Schmutzarbeit erledigt, wartet sie in ihrer feuchten Halterung auf ihren nächsten Einsatz. Dieses Milieu ist der perfekte Nährboden für Bakterien wie Escherichia Coli (Darmbakterien) und Schimmelsporen, die sich im ganzen Raum verteilen können. Das passiert immer dann, wenn du schrubbst und gleichzeitig spülst. Der Sprühnebel verteilt die Keime so auf Handtücher und Zahnbürsten.

So oft austauschen: Achte darauf, dass sich kein Wasser in der Halterung ansammelt, um die Bakterien möglichst im Zaum zu halten. Den Bürstengriff solltest du einmal in der Woche mit einem Desinfektionsspray reinigen, den Bürstenkopf spätestens alle sechs Monate austauschen.