Deine fancy Schallzahnbürste ist passé: Jetzt kommen die Smartbrushes. Was die Smartbrush so smart machen soll: Die Zähne können angeblich in nur drei Sekunden geputzt werden – freihändig. Sie besteht aus antibakteriellem Silikon, arbeitet mit UV-Licht und kann per App mit dem Handy verbunden werden.

Vegane Zahnpasta in coolem Design

Ganz allgemein will die Branche nun offenbar den etwas angestaubten, unästhetischen Zahnpflegebereich verjüngen – mit coolen Designs und veganen, umweltfreundlichen Produkten. So etwa Happybrush, ein Start-up aus München. Es setzt auf nachhaltige Verpackungen und vegane Zahnpasta und verzichtet auf Mikroplastik.

Und auch von einem Schweizer Start-up gibts neue Zahnpflegeprodukte: Die Macher vom Zürcher Unternehmen "Alpine White" entwickeln vegane Whitening Stripes und Zahnpflegeprodukte mit Aktivkohle.