Der "Playboy" ist von Männern für Männer gemacht: Die meisten Fotografen sind männlich, die meisten Leser sind es auch. Damit findet der berühmte "Male Gaze" auf nackte Frauen gleich in doppelter Ausführung statt.

Nicht so in der neuen Ausgabe: In seiner Spring Issue zum Thema "Freedom of Speech" zeigt der US-"Playboy" eine Fotoserie der Fotografin Yumna Al-Arashi, bestehend aus nackten Selbstporträts.

"Die Erotikindustrie sowie allgemein die Darstellung von Frauen muss sich ganz dringend ändern: in der Werbung, in den Medien, in der Pornografie – und in den Köpfen", so die in London lebende Amerikanerin zum "Paper Mag".