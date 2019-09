Erfrischend normal

Der Star: Madelaine Petsch Darum gehts: Die 25-jährige Schauspielerin liebt ihr Alter-Ego Cheryl Blossom aus "Riverdale" zwar, möchte uns aber mit ihrem Youtube-Channel zeigen, dass sie privat alles andere als fies ist. Und lässt Zuschauerinnen darum an ihrem Alltag teilhaben: Wir können wir Madelaine dabei zusehen, wie sie sich sich zu ASMR-Geräuschen schminkt, wie sie zügelt oder aufgrund eines Sturms in Dallas stecken bleibt. Oh, und Backstage bei "Riverdale" dürfen wir dank Madelaine auch noch reinschauen. Unsere Lieblingsfolge: Am 10. Juli ist Madeleine für die Produktion der 4. "Riverdale"-Staffel nach Vancouver gezogen. Herrlich, was bei einem Umzug so alles schief gehen kann, Stichwort Ikea-Möbel. Dank ihrem Vlog wissen wir: Madelaine ist wie wir! Einfach etwas berühmter.

Der Profi-Vlogger

Der Star: Russell Brand Darum gehts: Der Schauspieler und Ex von Katy Perry ist bekennender Kundalini-Yogi, Meditations-Fan und Politik-Philosoph. Auf seinem Vlog lässt er uns dreimal wöchentlich daran teilhaben, was ihn spirituell bewegt, gibt Beziehungstipps – zum Beispiel, wie man über den oder die Ex hinwegkommt – und sinniert mit Gesprächspartnern auch mal darüber, was abgehen würde, wenn die Queen stirbt. Unsere Lieblingsfolge: Je länger je mehr sieht Russell tatsächlich wie ein Guru aus. Und hört sich langsam auch wie einer an. Die Hauptbotschaft in seinem Vlog-Eintrag zu "My Favourite Spiritual Quotes": Wir sollen Gedanken wie Besucher betrachten. Macht tatsächlich Sinn.

#BeingNaomi