15,5 Millionen Mal. So oft wurden bisher auf Instagram Pics mit dem Hashtag #mindfulness versehen. 15,5 Millionen Posts, die lächelnde Schwangere am Strand zeigen, Regenbögen, Buddhas, Kaffeetassen, Sonnenauf- und untergänge, Menschen in Meditations- oder in waghalsigen Yoga-Posen. Häufig in Begleitung von Sätzen wie "Just breathe." Oder: "I am me – and that’s enough."

Besonders Influencer und Celebs schwören auf eine Prise Insta-Achtsamkeit. "Nicht du bist unglücklich. Es ist dein Ego. Schalte es aus", empfiehlt zum Beispiel die Luzerner Instagrammerin Anja Zeidler ihren Followern. Khloé Karda­shian tippt zu einem Ferien-Post im Bikini: "This summer I have been focused on ME. Me from within. Mind. Body. Soul." Auf Deutsch: "Diesen Sommer habe ich auf MICH fokussiert. Auf mich und mein tiefstes Inneres. Geist. Körper. Seele."