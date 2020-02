An Mikrobrillen kam die letzten Jahre niemand drum rum. Meist wurden die unpraktischen Dinger so tief auf der Nase getragen, dass sie die Augen überhaupt nicht vor der Sonne schützten. Damit ist jetzt Schluss! Denn mit dem 70s-Revival in der Mode kommen diesen Sommer auch die übergrossen Sonnenbrillen zurück. Und wir reden hier von Modellen, an denen sogar Elton John seine helle Freude hätte.

Hier unsere Auswahl der schönsten XXL-Brillen.