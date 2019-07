Die Stiftung berichtet, dass das unter anderem an den Geolokalisierungen von idyllischen und wenig frequentierten Landschaften auf Instagram liegen könnte: Damit wird ein grosses Publikum an Orte gelockt , die nicht für eine Invasion von Touristen und deren Kunststoffabfälle ausgelegt sind. Die neue Kampagne des WWF Frankreich soll auf das Problem aufmerksam machen.

Während der WWF hofft, die Kunststoffverschmutzung an einigen Standorten im Mittelmeerraum einzudämmen, hat sich die dauerhafte Schliessung als der einzige Weg erwiesen, um die biologische Vielfalt zu erhalten . So zum Beispiel der Strand von Maya Bay auf der thailändischen Insel Kho Phi Phi, bekannt geworden durch den Film "The Beach" mit Leonardo DiCaprio.

Die Bucht wurde im vergangenen Jahr für vier Monate geschlossen und die Stilllegung anschliessend bis 2021 verlängert, damit sich das Ökosystem regenerieren kann. Nach Angaben der örtlichen Behörden verursachten die täglich 5000 Touristen und 200 Boote eine Verschmutzung, die mehr als 80% des Korallenriffs der Maya Bay zerstörte.

In Island war es der Fjadrargljufur Canyon, der für die Öffentlichkeit vorübergehend unzugänglich war. Von April bis Juni verbot die isländische Umweltbehörde ausländischen Touristen die Einreise in das Gebiet. Wegen des Videoclips zum Song "I'll Show You" von Justin Bieber war die Besucherzahl in der Region zwischenzeitlich um bis zu 80% gestiegen.