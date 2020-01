250 Prozent. So massiv ist der Konsum von Mandelmilch in den letzten fünf Jahren in den USA angestiegen. Auch ein Blick in Schweizer Supermarktregale zeigt: Die erhöhte Nachfrage an veganen Milchalternativen hat auch hierzulande für einen deutlichen Anstieg im Angebot geführt.

Nun könnte man denken, dass das eine positive Entwicklung wäre: Mehr Menschen, die auf Mandelmilch umsteigen, bedeutet weniger Tierleid und weniger Belastung für die Umwelt. Und doch ist der Griff zu dieser Milchalternative leider nicht die bessere Wahl.

Monokulturen machen Bienenvölker kaputt

Der weltweite Boom der Mandelmilch führt nämlich dazu, dass die ohnehin schon schwindenden Bienenpopulationen immer weiter zurück gehen, wie auch ein aktueller Artikel von "The Guardian" zeigt.

Warum? Weil Mandelbäume von Bienen bestäubt werden müssen. In Kalifornien werden die meisten angebaut – ganze 80 Prozent des weltweiten Bestandes. Auf Tausenden von Hektar grossen Monokulturen von Mandelplantagen (wo also ausschliesslich Mandelbäume stehen) werden LKW-Ladungen voller Bienen von Imkern aus diversen US-Bundesstaaten angeliefert.

Parasiten und Pestizide

Diese Bienen machen ihren Job gut – sie versuchen es zumindest. Denn die Massentierhaltung schwächt ihr Immunsystem und macht sie anfälliger für Parasiten. "Bienen sind in Kalifornien allen möglichen Krankheiten ausgesetzt", so ein Imker im Gespräch mit "The Guardian". "Es sind manchmal Hunderttausende Bienenstöcke von unterschiedlichen Imkern auf einem Sammelplatz. Es ist als ob man seine Bienen in eine Bar voller Singles gehen lässt und sie dann alle ungeschützten Sex haben."