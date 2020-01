Reddit-User Frekkes hat diese Woche in die Community gefragt: "Was ist das schlechteste erste Date, an dem du je warst oder das du beobachtet hast?" Den beinahe 6000 Kommentaren zufolge haben schon einige so richtig schlechte Rendezvous erlebt. Wir haben die lustigsten Storys für euch rausgesucht.