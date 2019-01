Cool, cooler, Lourdes: In der neuen Kampagne von Miu Miu ist Madonnas Tochter nicht das einzige Model mit berühmten Eltern. Auch Maya Hawke wirft sich in Pose.

Mit der vom britischen Fotografen David Sims inszenierten Kampagne treten die beiden Töchter von Madonna und Uma Thurman in die Model-Fussstapfen von Elle Fanning, Amanda Seyfried und Lupita Nyong'o. Besonders Lourdes Leon sticht mit ihrem für Miu Miu eher ungewohnten Look heraus: Die 22-Jährige erinnert mit dem zerzausten Vokuhila, den dunkel geschminkten Augen und ihren markanten Brauen stark an die unkonventionelle Coolness von Zoë Kravitz – oder an eine ziemlich abgerockte Blair Waldorf aus "Gossip Girl".

Doch Lourdes ist nicht die einzige berühmte Tochter in der SS19-Kampagne, die den bedeutungsvollen Namen 'Somewhere, Nowhere' trägt. Zu sehen ist auch – in einem ziemlich biederen Look – die 20-jährige Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke, Maya Hawke. Die junge Schauspielerin, die wir übrigens ab Juli in der dritten Staffel von "Stranger Things" verfolgen können, stand bereits für die "Vogue" oder Calvin Klein Underwear vor der Linse. Wir prophezeien: Auch von Maya werden wir in Zukunft noch öfters hören.

Neben Maya und Lourdes sind auch die Schauspielerinnen Juliette Lewis, Zazie Beetz und das chinesische Topmodel Du Juan zu sehen.