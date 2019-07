Goldene Eye Patches sind in der Insta-Welt (immer noch) der Renner. Logisch. Sieht lässig aus, scheint aber auch tatsächlich zu wirken: Im Gold enthalte Ionen stimulieren die Zellen der Haut, was die Durchblutung verbessert – ergo: tschüss Augenringe. Darin enthaltenes Kollagen boostet die feine Augenpartie zusätzlich.



24K Gold Aquagel Under Eye Patches, Fr. 8.95 von Skin Republic auf sephora.ch