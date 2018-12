Share on Whatsapp

Tyler the Creator hat soeben ein Video-Lookbook veröffentlicht. Die sportlich-legeren Looks werden unter anderem von Rapper-Kollege A$AP Rocky gezeigt.

Die ab heute erhältliche Kollektion von Tyler the Creator wird in einem etwas anderen Format wie gewohnt präsentiert: Das Lookbook ist eine Art Modeschau im Wald, wo die Models abwechselnd ihre Outfits zeigen, während Blätter um sie herum von den Bäumen fallen. In dem neun-minütigen vintage-inspirierten Clip sehen wir florale Pufferjacken, gestreifte Chinos und neue GOLF le Fleur x Converse Schuhe.

Unter den Models ist auch A$AP Rocky und natürlich kommt auch Tyler selbst im Video vor. Zwischen den Looks läuft er – sehr typisch – mit einem Babygeissli ins Bild, bleibt kurz stehen und läuft dann wieder raus.