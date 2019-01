Share on Whatsapp

Bei Versace gibts immer etwas zu bestaunen – doch dieser Beauty-Look war definitiv das Highlight der Show in Mailand.

Am Samstagabend fand in Mailand die erste Versace-Show statt, seit das Label von Michael Kors aufgekauft wurde. Zum Glück hat sich am Stil der Marke aber nichts verändert.

Unter den Beauty-Looks bei den Männern gab es abgestumpfte Long Bobs, Bowl-Cuts und Millimeterschnitte zu sehen. Ein Look hat es uns aber ganz besonders angetan: Das Model João Knorr lief mit gestreifter Hose, einem mit dem Ford-Logo bedruckten Hemd und einem Leo-Faux-Fur-Mantel über den Laufsteg. Das Allerbeste: Sein Buzzcut, der backstage von Hair Stylist Guido Palau mit Farbe betupft wurde, passte optisch perfekt zum Leoparden-Mantel. We love!