Wir befinden uns in Kuba, Donald klimpert auf einer Gitarre und singt, Rihanna lehnt sich verträumt an eine Wand und hört ihm zu. "Übung macht den Meister" wirft Riri ihm entgegen. "Ich kanns besser wenn niemand zuhört", feuert er zurück. Rihanna gibt zu, dass Donald – abgesehen von dem einen Part, den er ruiniert hat – trotzdem schön gespielt hat. "Das sagen meine anderen Freundinnen auch", kontert er. Für den Kommentar kassiert er von Riri ein Kissen ins Gesicht. Sieht ganz nach einem Girlboss-Movie aus!

Rihanna und Donald Glover alias Childish Gambino arbeiten schon seit längerem an einem Filmprojekt, von dem nichts bekannt ist, ausser dass es (vermutlich) "Guava Island" heisst. Am Pharos Filmfestival in Neuseeland gabs jetzt eine Vorschau und ein Fan hat mitgefilmt . Wir sind vom zweiminütigen Clip ziemlich begeistert – und damit ihr ganz ohne Augen zukneifen alles vom wackligen Trailer mitkriegt: Hier kommt unsere Zusammenfassung.

Plötzlich stoppt die Musik – Donald wird von drei Jungs angehalten, die Masken tragen. Also doch ein Action-Movie? Einer der Jungsbande will wissen, ob Donald Geld hat. Der reagiert darauf gewohnt cool: "Ich kann dich nicht verstehen, du hast einen Schal im Gesicht."

Dann gibts Einblicke in eine Fabrik samt Nähmaschinen, Stoffen und Ventilatoren an der Decke. Währenddessen Donalds Stimme aus dem Off: "Wir leben im Paradies – aber keiner von uns hat die Zeit oder die Mittel, tatsächlich hier zu leben. Wir arbeiten hart. Wir haben einen freien Tag verdient. Wir nehmen nur, was uns zusteht." Gehts jetzt etwa in die Robin-Hood-Richtung?