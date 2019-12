Kraftorte in Val Lumnezia (GR)

Kraftorte sind Orte mit erhöhter natürlicher Energie, messbar in Bovis-Einheiten, so die Vertreter der Theorie. Wir reden also von Orten, denen man beruhigende und stärkende Wirkungen nachsagt. Auch wenn du nicht daran glaubst, eine ausgedehnte Wanderung kann nicht schaden. Eine gute Gegend dafür ist Val Lumnezia, das Tal des Lichts in der Region Surselva in Graubünden. Wandert man von Vignogn und Vattiz nach Vella, kreuzt man verschiedene Kraftorte, wie die Kirche Sogn Martin, die Vattizer Schalensteine oder den Brunnen Nossadunna