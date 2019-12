Share on Whatsapp

Zugegeben, auch wir können langsam nicht mehr lesen, wie mühsam die Kombi von trockener Haut und Heizungsluft ist. Trotzdem ists ein Fakt, dass unsere Haut jetzt ein anderes Pflegeregime braucht.

Und was für die Hautpflege gilt, sollten wir auch beim Schminken beachten. Zeit also, den Inhalt unseres Necessaires auf Winter umzustellen. Hier unsere Pflege- und Schminktipps, damit ihr nicht nur am Weihnachtsabend mit der Deko um die Wette strahlt.