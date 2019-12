Cold Cream von Avène

Hallo, mein Name ist Chiara und ich habe Neurodermitis – mein Umfeld kanns schon nicht mehr hören. Das Einzige, was wirklich hilft, ist die Cold Cream von Avène. Die reichhaltige Creme benutze ich abends vor dem ins Bett gehen und am nächsten Morgen sieht alles bitzli besser aus. Aber aufgepasst: Zu viel davon verstopft die Poren. Die Cold Cream ist am besten für extrem trockene und irritierte Bereiche geeignet. Chiara Schawalder, Modeassistentin

Sleepy-Bodylotion von Lush

Erholungsbad von Weleda

Im Winter ist die Badewanne meine beste Freundin: Jedes Mal, wenn ich langsam in das warme Wasser hinabgleite, fühle ich mich sofort geborgen. Wichtig sind mir Badezusätze, die den ganzen Raum nach Spa duften lassen. Und am besten kann das der von Weleda mit Edeltannen- und Fichtenöl. Marie Hettich, Redaktorin

All Aglow Lip & Cheek Stick von Burts Bees

Handcreme von Kneipp

In der kalten Jahreszeit trocknet ja bekanntlich alles aus – besonders meine Hände. Daher verwöhne ich sie mehrmals am Tag mit der Sekunden-Handcreme von Kneipp, denn die zieht tatsächlich in Sekundenschnelle ein und hinterlässt kein klebriges Gefühl. Zudem duftet sie fein nach Aprikosen und schafft es so selbst an den tristesten Wintertagen, einen Hauch Sommer herbeizuzaubern. Janine Heini, Beauty-Praktikantin