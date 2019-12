Share on Whatsapp

Der Winter in der Schweiz hat viel mehr zu bieten, als bloss mit dem Bähnli auf den Berg hochzufahren und dann runterzubrettern. Zum Beispiel diese Hotspots.

Ice Magic in Interlaken (BE)

Bis Ende Februar kann man in Interlaken auf den Eisfeldern rumsausen.

Vom 14. Dezember bis 22. Februar kommen Eislauf-Fans in Interlaken auf ihre Kosten. Die sechs Eisfelder von Ice Magic sind durch rund 450 Meter lange Eisbahnen verbunden – hier gibts also genug Platz für Gross und Klein zum Rumkurven. Frische Luft und Sport machen bekanntlich hungrig, drum gehts später zu den Marktständen oder der Winterlounge zum Aufwärmen und Schlemmen. Events und Musik runden das Programm ab.

Snowtubing Park in Leysin (VD)

Der grösste Snowtubing-Park der Schweiz jagt auch bei Abgehärteten den Adrenalinpegel hoch. Der Schweizer Olympiamedaillen-Gewinner und Weltmeister im Bobfahren, Silvio Giobellina, baut mit seinem Team in den Waadtländer Alpen jedes Jahr neue, abgedrehte Snowtubing-Pisten . Auf aufgepumpten Reifenschläuchen saust man die vereisten Pisten hinunter – 360 Grad Steilwandkurve, Looping und Schanze mit Luftkissen zum Auffangen inklusive. In der Snow-Village nebenan kann man sich anschliessend vom Nervenkitzel erholen.

Hundeschlitten-Fahren in Flumserberg (SG)

Wer schon immer mal ein Husky-Gespann durch eine dreamy Winterlandschaft lenken wollte, kann das in Flumserberg tun. Ob Schnuppertour oder exklusive Zweitagestour: Dieser Ausflug durchs Schneegestöber ist nicht nur was für Hundeliebhaberinnen und -liebhaber.

Iglu-Dorf in Zermatt (VS)

Im Iglu-Dorf am Gornergrat in Zermatt geniessen sowohl Übernachtungsgäste als auch Besucherinnen und Besucher an der Iglu-Bar den freien Blick auf das Matterhorn. Sogar ein Whirlpool im Eis steht den Gästen zur Verfügung. Nach einem Fondue im Restaurant kann man es sich auf den kuscheligen Fellen gemütlich machen.