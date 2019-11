Share on Whatsapp

Jetzt muss man einfach akzeptieren , dass es kalt ist. Pullover und Hoodies unter Jacken scheinen gerade das einzige zu sein, was wirklich wärmt. Von November bis März sind wir alle Michelin-Männchen . Nicht gerade inspirierend. Aber motzen machts nicht besser und darum zeigen wir euch die coolsten Accessoires , die euren Winter-Outfit-Kummer verschwinden lassen.

Ohrringe

So wird dein Ohr zur Discokugel ! Bling-Bling-Ohrringe frischen das Gesicht auf und machen jeden Pullover gleich viel interessanter.

Schals

Halten nicht nur warm, sondern frischen auch den Wintermantel in gedeckten Farben auf. Wer es A$AP Rocky nachmachen will, kann auch mal den Babushka Look ausprobieren.