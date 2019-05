Optilash von Apotcare

Ayurveda Lash Active Tonic von Yelasai

Eyelash Activating Serum von M2 Beauté

Mit den Worten "Das ist der Ferrari unter den Wimpernseren" hat mir unsere Beauty-Expertin das edle schwarze Fläschen in die Hände gedrückt. Habs abends vor dem Badezimmerspiegel also direkt hochmotiviert aufgetragen. Erster Eindruck? Sehr angenehm, sehr ergiebig. Hat sogar auch noch für meine Augenbrauen gereicht. Fleissig hab ich dieses Prozedere in den folgenden 10 Tagen wiederholt – bis ich feststellen musste, dass meine Augen morgens ungewohnt puffy waren (und nein, keine Heuschnupfenzeit mehr). Musste den Versuch deswegen nach zwei statt den vier vorgesehenen Wochen abbrechen. Meine Augen sind wohl zu empfindlich für so viel Wirksamkeit. Bilde mir aber ein, dass meine Wimpern auch nach dieser kurzen Zeit schon etwas länger und dichter geworden sind. Ein echter Ferrari eben.

Gina Buhl, Redaktorin