Ihr Lieben, in unserer November-Ausgabe feiern wir unser – aaachtung – 10-Jahre-Jubiläum. Krass, wie die Zeit vergeht! Dass Friday nach diesem Jahrzehnt so lebendig wie eh und je ist, hat ganz viel mit euch zu tun: Ihr lest, kommentiert – und inspiriert. Deshalb möchten wir euch in unserer Jubiläumsausgabe einen besonderen Platz einräumen und einer von euch die Chance geben, für uns eine Story zu verfassen.

Wo siehst du deine Generation in der Zukunft?

Konkret würden wir gern lesen, was du dir für die nächsten 10 Jahre wünschst. Das kann ganz persönlich sein: Was ist dir wichtig in deinem Leben und weshalb? Wie setzt du das um? Wie soll es weitergehen? Wo siehst du dich und unsere Generation in der Zukunft?



Du kannst auch gern einen politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Ausblick wagen: Wo willst du Veränderung sehen? Zum Beispiel in der Musik, der Mode, im Club, bei der Arbeit, an der Uni, in den Social Media? Du kannst das in einem Stück, also in einem Lauftext erzählen oder in einer Liste (mit Begründungen). Länge: maximal 2000 Zeichen (inkl. Leerschläge). Abgabe wäre spätestens der 30. August.