In ihrem Video-Blog "Come Curious" kennen Florence und Reed bei den Themen Sex und Gesundheit keine Tabus. In unserer fünfteiligen Mini-Serie haben sie 15 Fragen aus der Friday-Community beantwortet.

Reed und Florence gehen in ihrem Video-Blog "Come Curious" Sexpraktiken von Bondage bis Blow- und Po-Jobs an, besuchen auch mal ein Porno-Set, besprechen aber ebenso was unser Sex- und Beziehungsleben mit der Psyche macht. Ihre erfolgreichsten Videos haben über 600'000 Views.



Daneben arbeiten Reed und Florence von London aus für verschiedene Medien und Filmproduktionen, Reed etwa fürs Erotik- und Videoportal "Sixty6" und die feministische Porno-Produzentin Erika Lust, Florence im Filmteam von "Vice". Mit "Come Curious" waren die 27-Jährigen im April als beste Vlogger für den Cosmopolitan Influencer Award 2018 nominiert.



In der heutigen Episode sprechen die zwei Sexpertinnen darüber, wie wir besser im Bett werden, was Sex-Positivity bedeutet und ermutigen uns dazu, Nein zu sagen, wenn beim Sex ungute Gefühle auftauchen.