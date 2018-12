Fühlt es sich sehr anders an? Wie lange habt ihr gewartet? Nach einer aufschlussreichen Podcast-Folge will es Redaktorin Gina jetzt von euch wissen.

Vor einigen Tagen habe ich eine Podcast-Folge gehört, die dafür gesorgt hat, dass ich mich seitdem mit wenig anderem als Sex beschäftigt habe. Genauer gesagt, hab ich mich eingehend mit Sex nach der Schwangerschaft befasst. In besagter Folge des Podcast "Oh Baby", in dem die Münchnerin Isabel jeden Mittwoch mit einer ihrer Freundinnen über Squirting, Dating-Flopps und Sex-Praktiken quatscht, ging es nämlich darum.

Kein Bock auf Sex

Jedenfalls: Mind Blowing. Isabel ist nämlich Mutter geworden und spricht mit ihrer Freundin über den Sex, den sie jetzt hat – fünf Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes. Sex, den sie sich über Monate zusammen mit ihrem Freund erarbeiten musste. Was konkret vor allem Sex-Termine, unterschiedliche Ansprüche und viel Reden bedeutete. Das Hauptproblem: Isabell hatte null Bock auf Sex. Er dagegen sehr.

Wunde Vulva und Milcheinschuss

Die frischgebackene Mama erzählt von den Schmerzen, die ihr anfangs sogar den Gang zur Toilette unmöglich gemacht haben, ihrer ersten Forschungs-Expedition unter der Dusche (mit Spiegel) und von dem 2-Minuten-Sex, den sie dann (mit sehr vielen Schmerzen) über sich ergehen liess.

Ihr Freund kommt auch zu Wort. Er schildert seine Angst vor ihren Brüsten (Was, wenn plötzlich Milch rauskommt, während er daran leckt?), erzählt von seinem Spitz-Sein (was auch den 2-Minuten-Sex erklärt). Aber auch vom Respekt vor ihrem Körper (da kam ihr gemeinsamer Sohn raus), der es für ihn ziemlich schwer gemacht hat, den Sex einfach nur zu geniessen.

Was mich so umgehauen hat? Ganz einfach: Diese Offenheit. Denn in meinem Freundeskreis gabs bisher niemanden, der mit mir über diese offensichtlich ziemlich anspruchsvolle Anfangsphase gesprochen hat. Und da ich selbst noch nie schwanger war, habe ich auch keine Ahnung davon, was danach in Sachen Leidenschaft auf mich zukommen wird.

Deswegen würde ich gern auch eure Geschichten hören: Wie war für euch der Sex nach der Schwangerschaft? Hattet ihr Ängste? Alles easy? Was war die grösste Herausforderung? Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Kommentare!