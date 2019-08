Danielle Bryner, Director Corporate Communications & Sustainability bei L’Oréal Schweiz

Sonja Grampp, CEO The Body Shop Schweiz

Wie geht The Body Shop mit dem CO2-Footprint um? Wir haben seit dem Start dieses Programms rund 250 Tonnen recycelten Kunststoff wiederverwenden können und hierfür auch die Flugemissionen genau angeschaut: Wir produzieren so trotz Transportwegen immer noch 1,8-mal weniger CO2 als wenn man Plastik neu herstellen würde.

Niki Schilling, Leiterin Innovationen und Nachhaltigkeit bei Rituals

Frau Schilling, wie reduziert Rituals den Müll?

Wir bieten zahlreiche Produkte als Nachfüllpackungen an. Darunter unsere Hautpflege-Linie The Ritual of Namasté. Und in unseren wiederverwendbaren Boxen für Gift-Sets hat es statt Kunststoffeinlagen 100 Prozent kompostierbaren Paperfoam. B

Bei den Showergels kommt aber noch Aluminium zum Einsatz.

Stimmt. Wir werden dieses Jahr einen neuen Duschschaum einführen, der in einer umweltfreund lichen Dose angeboten wird, um den Aluminiumverbrauch zu reduzieren.

Was tut sich bei Rituals noch in Sachen Nachhaltigkeit?

Wir möchten auch Generationen nach Greta Thunberg zu Nachhaltigkeit inspirieren. Eines unserer Ziele ist es, bis 2023 jungen Schülern Yoga und Meditation beizubringen. In Holland läuft gerade ein Pilotprojekt.