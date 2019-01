PRO Uggs:

Versteh mal einer die Mode. Für ugly Sneaker von Balenciaga soll ich 800 Franken hinblättern, aber ugly Uggs gehen gar nicht? Dass Ugg-Boots hässlich sind, bestreitet ja keiner. Daher rührt schliesslich ihr Name. Neuere Modelle in Discokugel-Paillettenoptik, mit kitschigem Strassstein oder Girlie-Schleife kommen direkt aus der Hölle, da stimme ich zu.

Aber: Ugg-Hater hatten halt ziemlich sicher noch nie welche an. Denn mit Uggs zu laufen fühlt sich an, als hättest du zwei kuschlige Mini-Sofas an deinen Füssen – und das all day long! Man muss sie ja nicht gleich zu Leggings und Schlabberlook kombinieren oder, wie damals Sienna Miller, ans Festival anziehen.

Kein anderer Stiefel hält die Füsse dermassen warm, ohne dass man dabei zu schweisseln beginnt. Vorausgesetzt, man trägt das hochwertige Original-Modell und keine Billig-Nachahmung, bei der man mit dem Fuss neben der Schuhsohle herläuft.

Uggs versprühen selbst beim Winterspaziergang oder Wocheneinkauf australischen Surfer-Vibe. Ursprünglich trugen sie nämlich Wellenreiter aus Down Under, um ihre Füsse im Nullkommanix aufzuwärmen.

Wie oft hat Rihanna in der Vergangenheit erst für Kopfschütteln gesorgt, um daraufhin einen Trend zu definieren? Als der Fischerhut zurück war, haben schliesslich auch alle zuerst die Augen verdreht. Liebe RiRi, ich setze auf dich!

Falls Ugg Boots kein grosses Fashion-Comeback feiern werden: auch okay. Meine Uggs machen sich nämlich auch toll als Finken. Und das sogar ganzjährig.