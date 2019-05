Manche Menschen fangen während oder nach dem Sex scheinbar grundlos an zu Weinen. Wir haben eine Sexologin und Psychotherapeutin gefragt, was es damit auf sich hat.

Körperliche Schmerzen, Trauma oder Traurigkeit können Gründe für Weinen während oder nach dem Sex sein. Es kann aber auch vorkommen, dass Tränen kullern und man nicht so genau weiss, wieso – weil eigentlich alles in Ordnung ist.

Was ist mit den Frauen, die während dem Sex weinen? Man ist so emotional, dass man überläuft und die Tränen kommen. Das können also auch Freudentränen sein. Es ist eine Form der Entladung, des Loslassens und der Hingabe.

Tränen haben doch bei so etwas Schönem wie Sex nichts verloren, oder? Tränen sind ja nicht per se negativ. Man assoziiert Weinen halt automatisch mit Schmerzen oder damit, dass etwas ist nicht in Ordnung ist. Deshalb ist es wichtig, sich zu fragen, ob man unter den Tränen leidet oder es geniesst – und auch den Partner oder die Partnerin darauf hinzuweisen. Meine Mutter hat immer gesagt, Weinen sei die WC-Spülung der Seele. Prinzipiell ist es ja auch schön, dass jemand so unmittelbar seine Emotionen zeigen kann.

Wann wird das Weinen im Bett zum Problem? Tendenziell ist es kein Problem, solange es für einen stimmt. Es kann natürlich sein, dass die Tränen stören, wenn sie immer wieder kommen. Auch wenn ich meine Gefühle anders kanalisieren will, verwirrt bin oder mich verunsichern lasse, sollte ich mich damit auseinandersetzen.