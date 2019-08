Und dann das: Deine Wangen werden heiss , im Hals schwillt ein dicker Kloss an und du merkst, wie dir Tränen in die Augen steigen . Vielleicht schaffst du es noch rechtzeitig zur Tür, bevor die Emotionen überhand nehmen. Denn Tränen im Job gehen schliesslich gar nicht – oder?

Du konntest lang nicht einschlafen , weil du mit deinem Freund gestritten hast. Am nächsten Tag hast du super viel zu tun – es steht ein wichtiges Meeting an. Als du dann deine Idee präsentierst, hagelts nur Kritik.

Die Online-Jobbörse Monster hat 3000 Personen befragt, ob sie schon einmal bei der Arbeit geweint haben. Krass: Acht von zehn Menschen ist es schon so ergangen. 45 Prozent gaben an, dass ihre Vorgesetzten oder Mitarbeitende ihnen die Tränen in die Augen trieben. Nur 19 Prozent der Teilnehmenden nannten persönliche Probleme, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, als Grund.

Dr. Maike Debus lehrt und forscht im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Zürich. Wir haben bei ihr nachgefragt, wie sie sich diese Zahlen erklärt und wie man reagieren sollte, wenn im Büro die Augen wässrig werden.

Frau Dr. Debus, ganze 80 Prozent weinen im Job. Was sind die Gründe dafür? Die Arbeit ist in den letzten Jahrzehnten intensiver geworden. Internet und E-Mails haben unseren Arbeitsalltag beschleunigt. Wir sind ständig erreichbar, jede Mail wird umgehend beantwortet. In vielen Branchen herrscht starker Zeit- und Konkurrenzdruck oder Menschen sorgen sich sogar um ihren Arbeitsplatz. Darüber hinaus jonglieren viele Menschen Arbeit und Familie.

Das ist ganz schön viel Belastung. Definitiv. Wir sind in der heutigen Arbeits- und Lebenswelt sehr vielen Stressfaktoren ausgesetzt. Manchmal wird einem dann einfach alles zu viel und man ist so gestresst, dass die Tränen kullern.

Meine Chefin oder mein Chef stellt mich in einem wichtigen Meeting bloss und ich merke, wie Tränen der Wut in mir hochsteigen. Was tun? Wem in einem Meeting zum Weinen zumute ist, sollte erst einmal versuchen, es so gut es geht zu unterdrücken. Etwa, indem man ganz tief durchatmet und kurzfristig an etwas anderes denkt. Nach dem Meeting sollte man unbedingt das Gespräch mit der betreffenden Person aufsuchen und sie direkt auf ihr Verhalten ansprechen. Nur so kann man herausfinden, warum die Chefin oder der Chef so reagiert hat und ihn oder sie darauf hinweisen, dass Führungskräfte so ein Verhalten unterlassen sollten.