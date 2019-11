Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Wirkt sich der Klima-Diskurs auf euer Weihnachtsfest aus oder feiert ihr wie bisher auch? Verratet es uns und gewinnt einen von drei Sonos One Speakern.

Ein funkelnder Weihnachtsbaum, eine reich bedeckte Tafel und gaaaaanz viele Geschenke: An Weihnachten lassen wir es uns gut gehen und hauen so richtig auf den Putz. Aber passt das noch zum wachsenden Umweltbewusstsein unserer Gesellschaft?

Für unser Weihnachtsheft wollen wir von euch wissen: Hat der Diskurs über Nachhaltigkeit was mit euch gemacht? Feiert ihr Weihnachten dieses Jahr deshalb irgendwie anders? Gibts keine Geschenke, einen Baum im Topf oder ein veganes Menü? Oder lässt euch das Thema kalt und feiert ihr so pompös wie immer?

Es gibt natürlich was zu gewinnen

Verratet uns bis am Sonntagabend, 3. November, ob ihr dieses Jahr Weihnachten anders feiert und warum oder warum nicht. Die besten Inputs schaffens mit Nennung von Vorname und Alter in unser Christmas-Special, welches am 29. November erscheint.

Natürlich ist euer Einsatz nicht umsonst. Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei schwarze und eine weisse Sonos One im Wert von je 249 Franken.

Der Sonos One ist ein kompakter Speaker für raumfüllenden Sound. Er spielt deine Lieblingsmusik und Podcasts von über 80 Streaming-Diensten ab. Feuchtigkeit kann ihm nix anhaben, darum ist er der perfekte Begleiter, wenn du gerne unter der Dusche zu deinen Guilty Pleasures trällerst.

Mitmachen lohnt sich also: Haut unbedingt in die Tasten!