Das Osterwochenende steht an und ihr wollt raus in die Natur? Diese 6 Wanderrouten könnt ihr ganz easy und unkompliziert erreichen. Ob Wanderpro oder Fauli.

Region Basel – Höhenroute im Oberbaselbiet

Region Bern – entlang dem Brienzersee

Start: Bahnhof Brienz

Ziel: Bahnhof Interlaken Ost

Die Strecke: Die Tour beginnt am Bahnhof von Brienz und führt zuerst der Hauptstrasse entlang ins Dorf hinein. Immer den Wegweisern Richtung Interlaken folgend, gehts in ständigem Auf und Ab (nichts für schwache Kniegelenke) immer dem Brienzer See entlang, vorbei am Dörfchen Niederried zur Ruine Schadenburg. Die Strecke führt euch weiter ins idyllische Ringgenberg bis ihr dann, entlang dem Aarekanal, den Bahnhof Interlaken Ost erreicht.

Das Highlight: Der Brienzer See mit seinem türkis bis silberblaugrauen Glitzern, of course!

Anforderung und Dauer: Technisch versiert müsst ihr nicht sein, Kondition kann aber nicht schaden. Die Wanderung dauert etwa fünf Stunden.