Wenn das Wetter mitmacht, ist der Herbst die schönste Jahreszeit zum Wandern – zum Beispiel im Appenzell, in den Bündner Alpen oder am Genfer See.

Bald kommt die Zeit, in der man so wenig wie möglich draussen sein will und Symbiosen zwischen Mensch und Sofa stattfinden. Jetzt also noch die letzten warmen Tage auskosten! Wir haben für euch drei der schönsten Wanderrouten der Schweiz zusammengetragen.

Wichtig! Schaut immer den Wetterbericht an, bevor ihr euch auf die Routen begebt. Plötzliche Gewitter und Sturmfronten können den Ausflug nämlich ziemlich vermiesen.