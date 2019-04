Menschenskinder, was machen wir es uns auch immer so schwer. Wir schleppen monsterschwere Einkaufstaschen mit Waschmittelpackungen, Obst und Gemüse, Shampoo und Getränken von Märkten und Läden verschwitzt und genervt in unsere Wohnungen. In Anbetracht der Existenz kräfteschonender Alternativen eigentlich total unverständlich. Gelöst hat dieses Problem Charlize Theron: Kürzlich wurde die 43-Jährige Schauspielerin mit einem Einkaufstrolley gesichtet – richtig, so einer Tasche mit Rädern, wie sie schon unsere Grosis spazieren führten.

Warum eigentlich sollen wir gezerrte Arme, brennende Hände, in Schieflage geratene Hüften und gekrümmte Wirbelsäumen in Kauf nehmen? Aus Eitelkeit? Echt jetzt! Charlize: Danke für die elegante Lösung eines nervigen Problems.