Anfangs der Fashionweek in New York postete Kaia Gerber ein Bild von sich mit einer Infusion im Arm. Doch kurze Zeit später war der Post dann wieder verschwunden. Was liess sich das 18-jährige Topmodel denn da intravenös verabreichen?

Die Antwort: höchstwahrscheinlich einen IV Vitamin Drip. Mittels der Infusion wird eine monatliche Dosis an Vitamin C, B12, Calcium, Kalium, Antioxidantien, zellerneuernde Enzyme und Elektrolyten in den Körper gepumpt. Je nach Inhalt des Drips kosten die Infusionen zwischen 100.- bis 1500.- US-Dollar und lassen Erschöpfungszustände wie Jetlag verschwinden. Viele der Drip-Fans benutzen die Dosis auch für einen Pre- oder After-Party-Boost.

Stores mit den Namen The Drip Room or Drip Doctors sind in Los Angeles mittlerweile an jeder Ecke zu finden. Wer aber einen Nomaden-Supermodel-Leben führt, kann sich das Ganze, wie Kaia, auch liefern lassen.