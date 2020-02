Eigentlich ist das Unterwäschelabel bereits am Tiefpunkt seiner 42-jährigen Geschichte angekommen: Victoria's Secret kämpft seit Jahren mit sinkenden Umsätzen und schliesst eine Filiale nach der anderen. Der Aktienkurs des Mutterkonzerns L Brands befindet sich im Sturzflug und die Fashion Show wurde vergangenes Jahr sogar abgesagt. Im Sommer kam heraus, dass Leslie Wexner, CEO von L-Brands, ein enger Freund des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein war. Epstein verwaltete Wexners milliardenschweres Vermögen und soll junge Frauen angelockt haben, indem er sich als "Recruiter" für Victoria's-Secret-Models ausgab. Ein am Wochenende veröffentlichter Artikel der "New York Times" mit dem treffenden Titel "Angels in Hell" bringt nun weitere schlimme Details ans Licht. So sollen Leslie Wexner und sein Kollege – Marketingchef Ed Razek (oben im Bild) – ihr Unternehmen mit einer "Kultur von Frauenfeindlichkeit, Mobbing und Belästigung" geführt haben.

In Unterwäsche zum Dinner eingeladen Ein paar schockierende Beispiele aus der investigativen Recherche gefällig? Im März soll eine Angestellte Wexner in einem Meeting gefragt haben, was er darüber denke, verschiedene Body Types zu zeigen. "Niemand geht zu einem Schönheitschirurgen und sagt: 'Bitte, mach mich dick'", soll der 82-Jährige schroff geantwortet haben. Sein 71-jähriger Kollege Edward Razek ist noch ekelhafter drauf, wie der Artikel zeigt: An Castings soll er regelmässig Frauen nach ihrer Handynummer gefragt oder zum Dinner eingeladen haben – während sie in Unterwäsche vor ihm standen. Gleich mehrere Zeuginnen berichten, dass Razek Models gezwungen haben soll, sich auf seinen Schoss zu setzen.

Getty Images Ed Razek spricht vor der VS-Show 2018 zu den Models.

"Lasst das Höschen einfach weg" Das 33-jährige Model Andi Muise sagt im Artikel, Razek habe sie nach einer Reihe anzüglicher E-Mails und Gesprächen zu intimen Treffen eingeladen und mehrfach probiert, die damals erst 19-Jährige zu küssen. Als Muise den Casting-Chef abwies, wurde sie plötzlich nicht mehr als VS-Engel gebucht. Auch Topmodel Bella Hadid blieb nicht von Razeks sexistischen Äusserungen verschont, wie gleich drei Zeugen berichten. 2018 war die damals 21-Jährige an einem Fitting für die VS-Show. Razek soll währenddessen auf einer Couch gesessen und alles beobachtet haben: "Lasst das Höschen doch einfach weg", habe er gerufen. Am gleichen Tag soll er einem Model in den Schritt gefasst haben.

Getty Images VS-Chef Les Wexner besucht mit Model Stella Maxwell ein Event.