Denn unsere Verlobung war tatsächlich sehr unspektakulär . Statt formeller Frage mit Kniefall steckten wir uns zu Hause gegenseitig Ringe an, tanzten in Finken durch die Wohnung und gingen anschliessend zusammen essen.

Vergangenen Herbst, an unserem siebten Jahrestag, haben mein Freund und ich uns verlobt . Kurz darauf traf ich meine Freundinnen zum Apéro. Als sie nach ein paar Gläsli Prosecco meinen Ring erblickten, stieg der Lärmpegel an. "Oooh mein Gott! Wie hat er den Antrag gemacht? ", fragte eine Freundin und sah mich erwartungsvoll an.

Nach sieben Jahren wollten wir aber irgendwie mehr sein als nur Partner. Eine Verlobung schien mir die naheliegendste Möglichkeit, um unsere Beziehung zu festigen – selbst wenn sich die Feministin in mir wünschen würde, dass ich auch ohne Verlobung und Eheschliessung total happy wäre.

Als sein Antrag ausblieb, begann ich mir Gedanken zu machen und das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Wenn schon gesellschaftliche Konvention, dann wenigstens mit einem Twist, dachte ich mir. Daraus resultierte irgendwann der Plan, meinem Freund den Antrag zu machen – inklusive Ring. Meinen wollte ich mir dann selber shoppen.

"Wehe, du machst mir einen Antrag"

Doch wie findet man die Ringgrösse von jemandem heraus, der keinen einzigen Ring besitzt? Ich weiss jetzt, wie man es auf keinen Fall machen sollte: Ich tat so, als würde ich meinen Schmuck aussortieren und stülpte meinem Freund wahllos Ringe über. Und flog damit natürlich sofort auf.

"Wehe, du machst mir einen Antrag", sagte er. Warum denn nicht, fragte ich. "Ich hab zwar kein Problem mit meiner Männlichkeit", antwortete er. "Aber das wäre… komisch." Also einigten wir uns spontan darauf, uns pünktlich zum siebten Jahrestag zu verloben.

Übung für die Hochzeit

Noch am selben Abend bestellte ich meinen Traumring online. Seinen besorgten wir die Woche darauf gemeinsam in der Stadt. Zum Schluss fiel seine Wahl übrigens auf ein Schmuckstück, das doppelt so viel kostete wie mein Ring. Den Gesamtbetrag teilten wir fair durch zwei.

Und obwohl eine Lovestory spannender wäre, die bei Partygästen für rote Wangen und Tränen in den Augen sorgt, bin ich doch sehr froh darüber, dass wir unseren Weg gefunden haben – selbst wenn dieser Weg für viele Frauen auch heutzutage noch ein totales No-Go wäre. Plus: Dank dieser Übung machen wir uns für unsere Hochzeit in zwei Jahren erst recht keinen Druck. Die wird genau in dem Masse romantisch, wie wir es für richtig halten.