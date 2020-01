Ach. Was ging uns allen das Herz auf, als uns am vergangenen Montagmorgen im Morgengrauen die Bilder von einer wahnsinnig gut gealterten Jennifer Aniston in einem weissen, seidigen, supersinnlichsoften Look (in dem man genau so gut hätte heiraten können) gemeinsam mit Brad Pitt erreichte. Kurzer 90s Flashback, kollektive Melancholie, Ahs und Ohs und ein Internet, das sich nicht mehr halten konnte. Wir haben das Recht, (wieder) an Romantik, Happyends und alles wird gut zu glauben. Einfach, dass das mal gesagt ist.

Und jetzt zu uns: Die Venus, unser Love-Sex-Money-Planet steht seit dem 13. Januar in den sentimentalen, nah am Wasser gebauten, super sensiblen Fischen. Fische-Energie ist nicht von dieser Welt. Alles ist einfach ein bisschen schöner, bunter und besser als sonst – wie beim Microdosing quasi. Alles ist wie nach dem ersten grossen Schluck am Freitagabend. Der Club gerade voll, der Bass kommt langsam, alles leuchtet. Man ist milder, liebevoller und irgendwie weichgespült.

Achtung: darker Kuschelkurs

Wer Probleme hat, sich auf Beziehungen einzulassen, muss sich nicht wundern, wenn der Ruf nach Verbindlichkeit jetzt plötzlich lauter wird. Alle sind auf Kuschelkurs. Ich kenne sage und schreibe vier Paare, die sich in den letzen Wochen mehr oder weniger spontan verlobt haben. Die heilende, aber dunkle Seite – der "Venus im Fisch": Wir haben kollektiv die rosa Brille auf, sind aber gefühlt zehnmal so liebesbedürftig. Man verliert sich in Illusionen, übersieht Red Flags und wird mit seinen Sehnsüchten konfrontiert.