Nutztierhaltung belastet unsere Gewässer und Böden und schadet dem Klima – denn sie verursacht mehr Treibhausgase als sämtlicher Verkehr weltweit. Und selbst wenn der Schweizer Fleischkonsum momentan sinkt, essen wir mit rund 50 Kilogramm pro Jahr immer noch sehr, sehr viel davon. Doch wie bringt man Menschen dazu, dem Klima zuliebe weniger Fleisch zu essen?

Ein Team um die Wissenschaftlerin Sibel Eker am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse in der Nähe von Wien hat sich genau damit beschäftigt. Laut einem Interview mit "Bento" hatte Sibel Eker ihren eigenen Fleischkonsum reduziert und daraufhin in ihrem Umfeld beobachtet, wie immer mehr Leute es ihr nachmachten. "Deshalb wollte ich die Dynamik in der Bevölkerung durch Ernährungswechsel und deren Auswirkung auf die Umwelt erforschen", sagt sie.