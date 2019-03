Die beiden Ärzte eröffnen nun am 1. April in Altstetten die erste vegane Arztpraxis der Schweiz. Werndli ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Tierrechtler. Vor allem aus Tierschutzgründen sei er seit 30 Jahren Vegetarier und verzichte seit neun Jahren nun ganz auf tierische Produkte.

Bis anhin gab es nur wenige auf Veganer ausgerichtete medizinische Angebote. Unter anderem die Online-Plattform Vegmedizin , auf welcher die beiden veganen Ärzte Dr. Alexander Walz und Dr. Renato Werndli medizinisch beraten und Zweitmeinungen anbieten. Ausserdem konnte man Renato Werndli in seiner eigenen Hausarztpraxis in Eicherg im Kanton St. Gallen konsultieren.

Müssen Steak-Esser Angst haben, dass in der neuen Praxis Veganismus missioniert wird? "Nein", sagt Werndli. "Wir machen nichts anders. Ein nichtveganer Patient merkt nicht, dass er in einer veganen Praxis ist. " Bei Krankheiten, deren Verlauf aus Sicht Werndlis von einer Ernährungsumstellung profitieren könnte, erwähne er die Option der veganen Ernährung allerdings schon.

Welche Medikamente in der Praxis verwendet werden, recherchiere man im Moment. Tabletten und Co. seien immer tierversuchgetestet – was sie laut Werndli deshalb aber nicht komplett unvegan mache. "Vegan heisst für uns: tierproduktefrei soweit es geht", sagt Werndli. Nur ein Drittel aller Medikamente sei vegan – enthalte also keine tierischen Bestandteile wie Gelatine, Lactose oder Bienenwachs.

Das Team der veganen Arztpraxis soll laufend ausgebaut werden. "Es gibt viele Interessentinnen und Interessenten aus der Veganszene." Zudem seien vegane Pädiater und Gynäkologinnen im Gespräch.