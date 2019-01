Ganz viel Rohkost, Bananen, grüne Smoothies und Buddha Bowls: Bonny Rebecca wurde mit ihrem veganen Content auf Youtube erfolgreich. Damit ist jetzt Schluss. "Ich hasse es, mich zu verstecken und es fühlt sich an, als würde ich eine Lüge leben", sagt sie in ihrem neusten Video. In den folgenden knapp 40 Minuten gesteht die 26-jährige Australierin, dass sie sich in den letzten sechs Monaten nicht vegan ernährt habe – aus gesundheitlichen Gründen.

Im Clip erklärt Bonny, dass sie Haut- und Darmprobleme hatte, bevor sie vegan wurde: "Meine Nebenhöhlen waren ständig blockiert, ich konnte nie aus meiner Nase ausatmen und ich litt unter einer schlechten Verdauung." Sie lernte ihren Freund Tim kennen, der damals schon Veganer war, und stieg auf die rein pflanzliche Ernährung um. "Ich fühlte mich fitter und meine Gesundheit verbesserte sich", erzählt sie.