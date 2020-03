Share on Whatsapp

Der süss-zuckrige Duft von Vanille erinnert an Desserts aus der Kindheit – und das kann in unsicheren Zeiten durchaus tröstlich sein.

Die einen lieben, die anderen hassen sie: Vanille-Parfums. Unumstritten ist allerdings, dass der Duft von Vanille neben einer aphrodisierenden Wirkung gestresste Gemüter ausgleichen, entspannen und beruhigen kann. Ausserdem soll der Duft von Vanille sogar antidepressiv wirken wie Untersuchungen zeigen.

Vanille-Parfums sind definitiv zurück

Die Nachfrage nach den bis vor Kurzem eher belächelten Vanille-Parfums scheint momentan wieder zu steigen. Das bestätigt etwa Serge Lutens: Beim Counter in der Globus-Filiale in Zürich erkundigten sich Kunden offenbar in letzter Zeit vermehrt nach dem Eau de Parfum "Un bois vanille" des Luxus-Beautylabels. Auch die Zürcher Parfümerie Osswald bestätigt den Trend: "Unsere Duftexpertinnen verkaufen derzeit wieder sehr viele Vanille-Düfte."

Vanilllin soll antibakteriell wirken

Möglicherweise hat der derzeitige Run auf Vanille-Düfte mit Nostalgie zu tun: Vanille erinnert an Desserts aus der Kindheit, an das erste Parfum als Teenager. In unsicheren Zeiten kann ein Duft und die positive Erinnerung, die er auslöst, durchaus trösten.

Was den vielen neuen Vanille-Fans wohl nicht klar ist: Nebst den stimmungsaufhellenden Vorteilen soll Vanille auch über gesundheitsfördernde Eigenschaften verfügen. Studien zeigen, dass Vanillin, Ethylvanillin und Vanillinsäure eine antibakterielle Wirkung haben. Was wohl auch mit ein Grund ist, weshalb Vanille nach Safran das zweitwertvollste Gewürz der Welt ist und Parfums mit echtem Vanillin nicht gerade günstig sind.

