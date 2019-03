Share on Whatsapp

Puff-Ärmel mit Volants, Blümchenprint und wadenlanger Saum: Was nach einem Omi-Dress aus dem Brocki klingt, gibts diese Saison bei vielen Designern zu kaufen.

150 Jahre lang blieben viktorianische Kleider im Modearchiv, ehe sie jetzt Labels wie Alexander McQueen, Giambattista Valli und Brock Collection für diesen Sommer entstaubten. Mit einem modernen Dreh, versteht sich: Ob mit Ledergürtel wie bei McQueen, aus neongelber Spitze, gesehen bei Jonathan Simkhai, oder in transparenter Variante von Galliano – altbacken sind die historisch-angehauchten Kleider bestimmt nicht. Der nostalgische Look mit den verspielten Details kommt an: