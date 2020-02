Übermorgen ist Valentinstag. Wer in letzter Sekunde der Liebsten oder dem Liebsten noch was Schönes kaufen möchte – wir hätten da ein paar Vorschläge.

Musste-grad-an-dich-denken-Bijoux

Mit diesen Pieces bist du immer bei deinen Liebsten. Sei es als Schlüsselanhänger in der Hosentasche oder Parfumduft am Hals.

Together is Always Better Parfum von Lola James Harper, Fr. 69.- bei Streetfiles, Schlüsselanhänger aus Brass mit eingraviertem Amore, Fr. 49.- bei L’Elefantino, Trinkflasche mit abnehmbarer Hülle von Kikkerland, Fr.19.95 bei Metro Boutique, Sneaker Sambarose. Fr. 119.95 von Adidas, Love Hearts Bonbons von Swizzels, Fr. 4.- bei Galaxus.