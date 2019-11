Trockene (fettarme) Haut

Trockene Haut ist in erster Linie ein Hauttyp, der in den Genen liegt, also nicht veränderbar ist und einfach richtig gepflegt werden muss. Gerade im Winter fühlt sich die Haut oft rau an, kann schuppen und neigt dazu, schnell Linien und Fältchen zu entwickeln. Nicht nur im Gesicht, sondern am ganzen Körper.

Die Trockenheit ergibt sich, weil die Haut zu wenig Talg produziert. Diese Fette braucht die Haut jedoch, um die oberen Hautschichten zu verbinden, um Feuchtigkeit zu speichern und eine gesunde Schutzfunktion aufzubauen.

Dieser Hauttyp braucht neben Feuchtigkeit vor allem Fette (Lipide). Absolutes Muss sind reichhaltige Cremes mit einem hohen Fett- oder Öl-Anteil. Das wirkt rückfettend und schützt den natürlichen Lipidmantel. Inhaltsstoffe wie Ceramide, Urea, Sheabutter, Squalen und natürliche Öle wie Mandelöle sind dabei besonders effektiv. Bei der Reinigung sollten milde, ölige Produkte benutzt werden, die die Haut nicht zusätzlich austrocknen.