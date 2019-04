Share on Whatsapp

Wenns um Finanzen, Versicherungen und Co. geht, steigt ihr aus? Keine Sorge! In unserer Serie "FinanzFabio" beantwortet Finanzplaner Fabio Marchesin jeden Monat eure dringendsten Fragen. Heute gehts um den Unterschied zwischen Brutto- und Nettolohn.

Ob mit Freunden oder im Vorstellungsgespräch: Wenn man über den Lohn spricht, kommt immer wieder die Frage, ob man jetzt vom Brutto- oder Nettolohn redet. Was was ist, weiss man oft aber nicht so wirklich. Wo genau der Unterschied liegt, erfahrt ihr im Video.

Wenn ihr weitere Fragen rund ums Thema Job oder Finanzen habt, schreibt uns doch eine Mail an community@friday-magazine.ch oder verfasst hier einen Kommentar. Wir sind gespannt!

Unser Host Fabio Marchesin, 31, aus Lenzburg, ist Finanzplaner from 9 to 5 und beantwortet abends alle Fragen zum Thema Geld auf seinem Blog FinanzFabio und auf seiner Insta-Seite.